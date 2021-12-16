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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Ceyhun Fersoy darp edildi

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Ceyhun Fersoy darp edildi

Ceyhun Fersoy gece kulubünde yaşanan tatsız olay ile ilgili gündeme gelmekten rahatsız. Gece kulübünden ayrılmak üzere iken kavganın ortasında kalarak kötü anlar yaşadı.

2 Saat Önce
2021-12-16 12:08:12
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu Ceyhun Fersoy darp edildi

Ceyhun Fersoy yıllardır piyasanın içinde olduklarını ve şimdiye kadar hiçbir olay ile gündeme gelmediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bir kere bile yalan, yanlış bir haber, bir kavga, gürültü… Hep böyle örnek teşkil etmem gerekiyor. Eşim de öyle. Çünkü aile eğitimimiz böyle. Asla ne bir küfür, saygısızlık, kimseye etmeyiz.”

Begüm Öner, kendileri ile hiç alakası olmayan bir kavga sırasında dışarıya çıkamadıklarını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

“Mekanda çıkan bir kavga sonucu, biz dışarıya çıkamadık. Çıkamadığımız için olay bizim üzerimize sıçradı. Korkunç, asla hatırlamak istemeyeceğimiz iğrenç dakikalar yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Hem Ceyhun'u öyle görmek hem oradan çıkamamak, o darbın devam etmesi… Biz gerçekten çıkamayacağız, hayatımızın son gününü yaşıyoruz diye düşündük.”

ceyhunfersoy-yka

Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabında ise olayla ilgili şu detayları aktardı:

“Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekandan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir.

Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak artık olayların durması için, ‘Can güvenliğimiz yok burada, kadınlar var, sizi şikayet edeceğim' söylemim üzerine ‘Sen kimi şikayet ediyorsun' diyerek üzerimize atlayıp yumruklar savurmuşlardır.

Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ve yumruk devam etmiştir.

Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntülerle ortadadır. Avukatım Bülent Ernas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup bu saatten sonra söz yargıdadır.” (Televizyon Gazetesi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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