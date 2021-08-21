Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir? Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Yayımlandığı tarihte birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı dizisi hakkında internette sık sık araştırma yapılmaktadır. Birçok kişi dizinin oyuncularını ve konusunu merak etmektedir. Özellikle oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi, 52.bölümü ile ekranlara veda etmiştir. Peki Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir? Sefirin dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sefirin Kızı dizisi nerede çekildi?

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle yayımlandığı dönemlerde izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, oldukça sevilmekteydi. Birçok kişi internet üzerinden dizi hakkında araştırmalar yapmaktaydı. Dizinin nerede çekildiği, dizinin oyuncularının kimler olduğu ve dizinin konusu araştırılan konuların başında gelmekteydi. İşte tüm detayları ile Sefirin Kızı dizisi..

Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir?

Sancar Bodrum'da yaşayan gariban sayılabilecek bir yarıcının oğludur. Henüz çocukken o dönem yaşadığı yer olan Bodrum'a tatil için gelen bir büyükelçinin kızı Nare'ye aşık olur. Büyükelçinin kızı Nare ve Sancar birbirinden tamamıyla farklı iki zıt karakterlerdir. Fakat her ikisi de aşkları için uzun yıllar boyunca mücadele edip, zorlukları aşarlar. Bir gün Nare, Sancar'a kaçar ve bu iki aşık birbirlerine kavuşurlar. Fakat kavuştukları gün Nare hiç beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolur ve o günden sonra kimse onu görememiştir. Nare'nin kaybolması ile alakalı birçok iddia ortaya atılır. Bazıları onun denize düştüğünü bazıları da Avrupa'ya kaçtığını söylerler. Bu aşk için türküler de yazılır. Türküler de sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu denir.

Her ne kadar Nare ve Sancar'ın aşk hikayesi hüzünlü bir şekilde bitsede aradan dokuz yıl sonra Sancar'ın başka bir kadınla evleneceği gece Nare aniden ortaya çıkar ve yanında Sancar'ın kızı vardır. Daha sonra ise dizi bu hikaye etrafında şekillenir.

Sefirin Kızı dizisi nerede çekildi?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın birçok bölümü Muğla Bodrum'da çekilmekteydi. Dizinin bazı sahneleri ise Karadağ/Montenegro'da çekilmiştir.

Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Engin Akyürek - Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu - Nare

Beren Gençalp - Melek Efeoğlu

Gonca Cilasun - Halise Efeoğlu

Doğukan Polat - Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan Alp - Elvan Efeoğlu

Cemre Öktem - Zehra Efeoğlu

Esra Kızıldoğan - Müge Işıklı

Erdal Küçükkömürcü - Güven Çelebi

Edip Tepeli - Kavruk Ömer

Sami Aksu - Necdet Yılmaz

İlayda Ildır - Dudu

Ferit Aktuğ - Bora

Şafak Başkaya - Sedat

Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek) kimdir?

Sefirin Kızı başrol oyuncularından Engin Akyürek 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açmıştır. Çocukluğunda futbola ilgi duyan Engin Akyürek'in küçükken büyük hayallerinden biri futbolcu olmaktır. Üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde tamamlayan Engin Akyürek, üniversite döneminde tiyatro ile de ilgilenmiştir. 2004 yılında Türkiyenin Yıldızları adı bir yarışmada birinci olan Engin Akyürek sanat camiasına girmiştir. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Kadir karakteri oldukça ses getirmiştir. Popüler olduğu dizilerden biride Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizidir.

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) kimdir?

Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro bölümü okuyan Atagül, 2006 yılında Yaprak Dökümü adlı dizide oynadığı karakter ile tanınmaya başlanmıştır. Fatih Harbiye ve Kara Sevda dizilerinde de rol alan Neslihan Atagül Doğulu oyunculuğundan dolayı birçok ödül almıştır.

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