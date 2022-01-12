Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz son 46. bölüm tek parça izle!

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?' sorusu gündem oldu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki ama Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz dizisinin 46. bölümüne ilişkin detaylar...

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?" sorusu gündem oldu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki ama Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz dizisinin 46. bölümüne ilişkin detaylar...

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü henüz yayınlanmadı. Dizi bir sonraki hafta 19 Ocak Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak.

Sadakatsiz son 46. bölüm tek parça izle!

Sadakatsiz dizisinin 46. bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı taktirde dizinin tek parça linki ve fragmanları hakkındaki detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bir Önceki Bölümde Neler Oldu?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.