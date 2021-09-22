Sadakatsiz Volkan (Caner Cindoruk) kimdir? Sadakatsiz dizisinin konusu nedir?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi yayınlandığı günden bu yana milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor. Senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi, birçok kişi tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Peki Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Sadakatsiz Volkan (Caner Cindoruk) kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi yayınlandığı günden bu yana milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor. Senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi, birçok kişi tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Peki Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Sadakatsiz Volkan (Caner Cindoruk) kimdir?

Yayınlandığı her Çarşamba günü reytinglerde üst sıraları yer edinen Sadakatsiz dizisi, şüphesiz senaryosu ve oyuncuların profesyonel performansı ile oldukça dikkat çekmektedir. Bolca çarpık ilişkilerin ve entrikaların olduğu Sadakatsiz dizisi, izleyen tarafından internette en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile Sadakatsiz dizisinin konusu ve dev oyuncu kadrosu…

Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Oyuncu kadrosunda kimler vardır?

Sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan ve BBC'nin 2015 yılında yayınlanmış dizisi Doctor Foster'den uyarlanan Sadakatsiz dizisi, başta Cansu Dere ve Caner Dindoruk'un da bulunduğu ünlü oyuncu kadrosuna sahiptir. Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bu ünlü isimlerdendir. Oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şöyledir;

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Haluk

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

Sadakatsiz dizisinin konusu nedir?

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakteri özel bir hastanede çalışan başarılı bir doktor rolündedir. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri de Asya'nın kocasıdır. Bu çiftin Ali (Alp Akar) adında bir oğulları vardır. Yıllarca mutlu aile tablosu çizen Asya, Volkan ve Ali, bir gün gelince ailelerinde problemler yaşamaya başlamışlardır. Bu problemin sebebi ise Asya'nın Volkan'ın atkısında bulduğu sarı uzun bir kadın saçının telidir. Bu olaydan sonra Asya bu saç telinin kime ait olduğunu araştırmaya başlar. Fakat bu süreçte kocasını suçladığı için kendine kızmaya başlayan Asya, daha sonra kocasının gerçekten kendisini aldattığını görür. Bu durumu sindiremeyerek kocasına ihanetin bedelini ödetmek ister. Volkan'ın Asya'yı aldattığı kişi ise iş arkadaşının kızıdır ve kız Volkan'dan hamile kalmıştır. Volkan'ın sevgilisi Derin'i Melis Sezen, Derin'in babası ve Volkan'ın iş arkadaşı olan Haluk karakterini ise duayen oyuncu Burak Sergen canlandırmaktadır.

Konusu ile oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi, psikoloji ve dram ağırlıklı bir dizidir. Dizinin karı-koca ilişkilerine ve bu ilişkilerde yaşanan ihanetlere değinmesi senaryoyu oldukça gerçekçi kılmaktadır.

Doctor Foster dizisinin konusu nedir?

Doctor Foster dizisi Birleşik Krallık merkezli BBC kanalında yayınlanmaya başlayan ve 2015-2017. Yılları arasında devam eden bir dizidir. Sadakatsiz dizisinin de senaryosunun bu diziden alınması, dizinin son dönemlerde özellikle Türkiye'de birçok kişi tarafından araştırmaların konusu olmuştur. Dizi, Doktor olan Gemma Foster (Suranne Jones)'un eşi Simon (Bertie Carvel) tarafından aldatılmasından şüphelenmesiyle başlar. Kocasının gerçekten onu aldattığını öğrenmek için sorgulama hattı vasıtasıyla ipuçları bulmuştur. Bu ipuçları vasıtasıyla eşinin ihanetini öğrenen Gemma Foster yeni bir mücadeleye başlar. Dizide Simon'un sevgilisini canlandıran Kate karakteri yaşanan sürece dayanamayarak intihar edecektir. Simon'da tüm mal varlığını kaybederek, intiharın eşiğine gelecektir. Doktor Gemma Foster ise hastanede bulunan bir psikolog ile yeni bir hayata başlayacaklardır. Filmde Gemma Foster ve eşi Simon'un barıştığı görülmemektedir.

Sadakatsiz Volkan (Caner Cindoruk) kimdir?

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncularından Caner Cindoruk 1980 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Annesi Müşerref hanım ve babası öykü yazarı Zafer Cindoruk'un üç çocuğundan biridir. Ailesinin teşvikiyle tiyatroya başlayan Caner Cindoruk, üniversite öğrenimini Adana Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Özellikle üniversite döneminde, tiyatro topluluğunda yer alarak hem oyunculuk, hem yönetmenlik hem de yöneticilik görevinde bulundu. İlk defa profesyonel olarak Fehim Paşa Konağı adlı oyunda Yusuf rolünde sahneye çıktı.

10 yıl boyunca Adana Seyhan Belediyesi Tiyatrosu ve Adana Şehir Tiyatrosu'nda rol aldı. 2006 yılında İstanbul'a gelen Caner Cindoruk, burada Benelminel filmi ile sinema sektörüne atıldı. Daha sonra birçok dizi ve filmde görev alan Caner Cindoruk en son sevilen dizi Sadakatsiz'de başrol oyuncusu Volkan'ı canlandırmaktaydı.

Caner Cindoruk'un oynadığı tiyatro oyunları:

1998 - Fehim Paşa Konağı

1999 - Kuğular Şarkı Söylemez

2000 - Ada

2001 - Yalancı Aranıyor

2002 - Soyut Padişah

2002 - Kaktüs Kumpanya

2004 - Yeşil Papağan Limited

2005 - Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı

2006 - Komşu Köyün Delisi

2006 - Hayvan Çiftliği

2010 - Uçurtmanın Kuyruğu

2011 - Titanik Orkestrası

2012 - Pandaların Hikâyesi

2016 - Köpek, Kadın, Erkek

2016 - İstanbulname (Müzikal)

Caner Cindoruk'un yönettiği tiyatro oyunları:

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez.

Caner Cindoruk'un oynadığı film ve diziler :

2017 - Kadın (TV Dizisi)

2016 - İstanbul Sokakları (Fırat) (TV Dizisi)

2016 - Kor (Cemal)(Sinema Filmi)

2016 - Dar Elbise (AKO) (Sinema Filmi)

2016 - Bir Şey Değilim (Sinema Filmi)

2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Silahtar Mustafa Paşa)(TV Dizisi)

2015 - Ekşi Elmalar (Servet)(Sinema Filmi)

2014 - Çalsın Sazlar (Mahir)(Sinema Filmi)

2013 - Aramızda Kalsın

2013 - Ateş Altında Aşk

2012 - Yabancı

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Elveda Katya

2011 - Firar

2009-2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Kelebek

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yaprak Dökümü

2007 - Kara Güneş

2006 - Beynelmilel

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