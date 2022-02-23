Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisinin final yapacağına ilişkin konuşmalar gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Sadakatsiz ne zaman final yapıyor? Kaçıncı bölümünde Sadakatsiz dizisi bitiyor? İşte detaylar...