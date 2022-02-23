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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisinin final yapacağına ilişkin konuşmalar gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Sadakatsiz ne zaman final yapıyor? Kaçıncı bölümünde Sadakatsiz dizisi bitiyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-23 16:38:44
Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz bitiyor mu?

Sadakatsiz dizisinin final yapacağına ilişkin konuşmalar gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Sadakatsiz ne zaman final yapıyor? Kaçıncı bölümünde Sadakatsiz dizisi bitiyor? İşte detaylar...

Sadakatsiz final mi yapıyor?

Sevilen dizi Sadakatsiz setinden son olarak peş peşe ayrılık haberleri gelmişti. Önemli oyuncuların ayrılması dikkat çekti. Ayrılıkların ardından ise dizinin final yapabileceği iddia edilmişti.

Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın sonrasında diziden ayrılan üçüncü isim ise Burak Sergen oldu. Uyarlama dizinin finalinin nasıl biteceği ve senaryosunun ne denli deiştirileceği konuşulmaya başlandı.

Dizinin final yapıp yapmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ardından detayları haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz. .

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