Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz Asya (Cansu Dere) kimdir?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi yayınlandığı günden bu yana milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor. Senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi, birçok kişi tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Peki Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Sadakatsiz Asya (Cansu Dere) kimdir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi yayınlandığı günden bu yana milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor. Senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizi, birçok kişi tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Peki Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Sadakatsiz Asya (Cansu Dere) kimdir?

Yayınlandığı her Çarşamba günü reytinglerde üst sıraları yer edinen Sadakatsiz dizisi, şüphesiz senaryosu ve oyuncuların profesyonel performansı ile oldukça dikkat çekmektedir. Bolca çarpık ilişkilerin ve entrikaların olduğu Sadakatsiz dizisi, izleyen tarafından internette en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile Sadakatsiz dizisinin konusu ve dev oyuncu kadrosu…

Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlanmıştır? Oyuncu kadrosunda kimler vardır?

Sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan ve BBC'nin 2015 yılında yayınlanmış dizisi Doctor Foster'den uyarlanan Sadakatsiz dizisi, başta Cansu Dere ve Caner Dindoruk'un da bulunduğu ünlü oyuncu kadrosuna sahiptir. Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bu ünlü isimlerdendir. Oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şöyledir;

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Haluk

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

Sadakatsiz dizisinin konusu nedir?

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakteri özel bir hastanede çalışan başarılı bir doktor rolündedir. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri de Asya'nın kocasıdır. Bu çiftin Ali (Alp Akar) adında bir oğulları vardır. Yıllarca mutlu aile tablosu çizen Asya, Volkan ve Ali, bir gün gelince ailelerinde problemler yaşamaya başlamışlardır. Bu problemin sebebi ise Asya'nın Volkan'ın atkısında bulduğu sarı uzun bir kadın saçının telidir. Bu olaydan sonra Asya bu saç telinin kime ait olduğunu araştırmaya başlar. Fakat bu süreçte kocasını suçladığı için kendine kızmaya başlayan Asya, daha sonra kocasının gerçekten kendisini aldattığını görür. Bu durumu sindiremeyerek kocasına ihanetin bedelini ödetmek ister. Volkan'ın Asya'yı aldattığı kişi ise iş arkadaşının kızıdır ve kız Volkan'dan hamile kalmıştır. Volkan'ın sevgilisi Derin'i Melis Sezen, Derin'in babası ve Volkan'ın iş arkadaşı olan Haluk karakterini ise duayen oyuncu Burak Sergen canlandırmaktadır.

Konusu ile oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi, psikoloji ve dram ağırlıklı bir dizidir. Dizinin karı-koca ilişkilerine ve bu ilişkilerde yaşanan ihanetlere değinmesi senaryoyu oldukça gerçekçi kılmaktadır.

Doctor Foster dizisinin konusu nedir?

Doctor Foster dizisi Birleşik Krallık merkezli BBC kanalında yayınlanmaya başlayan ve 2015-2017. Yılları arasında devam eden bir dizidir. Sadakatsiz dizisinin de senaryosunun bu diziden alınması, dizinin son dönemlerde özellikle Türkiye'de birçok kişi tarafından araştırmaların konusu olmuştur. Dizi, Doktor olan Gemma Foster (Suranne Jones)'un eşi Simon (Bertie Carvel) tarafından aldatılmasından şüphelenmesiyle başlar. Kocasının gerçekten onu aldattığını öğrenmek için sorgulama hattı vasıtasıyla ipuçları bulmuştur. Bu ipuçları vasıtasıyla eşinin ihanetini öğrenen Gemma Foster yeni bir mücadeleye başlar. Dizide Simon'un sevgilisini canlandıran Kate karakteri yaşanan sürece dayanamayarak intihar edecektir. Simon'da tüm mal varlığını kaybederek, intiharın eşiğine gelecektir. Doktor Gemma Foster ise hastanede bulunan bir psikolog ile yeni bir hayata başlayacaklardır. Filmde Gemma Foster ve eşi Simon'un barıştığı görülmemektedir.

Sadakatsiz Asya (Cansu Dere) kimdir?

Cansu Dere 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmüş bir ailenin kızı olan Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. 2000 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü seçilerek mankenlik yapmaya başlamıştır.

Birçok ünlü modacının defilesinde yer alan Cansu Dere, 2004 yılında sunuculuk yapmaya başlamıştır. 2004 yılında Hilal Saral'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Metro Palas dizisinde rol almıştır. Bu dizi ile oyunculuk kariyeri başlayan Cansu Dere, birçok proje ve filmde yer almaya devam etmektedir.

Cansu Dere'nin rol aldığı dizi ve filmler şöyledir;

2004 Metro Palas-Nazan Başrol

2005 Alacakaranlık-Irmak Bozoğlu (Yardımcı Karakter)

2005 Avrupa Yakası-Konuk Oyuncu

2005 Güz Yangını-Ceylan (Başrol)

2006-2008 Sıla-Sıla (Başrol)

2009-2011 Ezel Eyşan Atay (Başrol)

2010 Altın Kızlar Ceylan (Konuk Oyuncu)

2012 - 2013 Muhteşem Yüzyıl Firuze - Hümeyra (Yardımcı Karakter)

2016-2017 Anne-Zeynep Güneş (Başrol)

2018 Şahsiyet-Nevra Elmas (Başrol)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.