Sadakatsiz Dizisi Konusu Ne? Sadakatiz Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sadakatsiz dizisinde kimler oynuyor? Sadakatsiz dizisi konusu ne? Kanal D ekranlarının ses getiren dizilerinde Sadakatsiz, Med Yapım ile Mednova imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği bir Türk dizisidir. 25 Mayıs 2022 yılında finale giren dizi tekrardan gündemde yer aldı. Dizi hakkında merak edilenlere haberimizde değindik. İşte detaylar.

Sadakatsiz Dizisi Konusu

Sadakatsiz konusu nedir? Alanında iyi bir iç hastalıkları doktoru olan Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve 11 yaşındaki oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Fakat bu mutu yuvası, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir.

Sadakatsiz Oyuncu Kadrosu

Cansu Dere – Asya Arslan

Asya çok zeki bir iç hastalıklar uzmanı doktorudur. Asya özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışmaktadır. İzmir'de doğmuş büyümüş bir kız olan Asya ailesini bir trafik kazasında kaybeder. Bu talihsiz olaydan sonra kendisine iyi gelen mimar olan Volkan'a âşık olur. Volkan için kendi memleketi İzmir'i bırakıp Tekirdağ'a yerleşir ve mutlu yuvasını kurar.

Caner Cindoruk – Volkan Arslan

Mimar Volkan, Doktor Asya'nın çok sevdiği eşidir. Malatyalı fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş; babası öldükten sonra çocuk yaşta Tekirdağ'a taşınmıştır. Mimarlık fakültesini birincilik ile bitirerek çok başarılı işlere imza atmış bir mimardır. Tekirdağ'ın sevilen mimarlarından Volkan, 11 yıllık evliliklerinde hiç bir sorun yaşamaz. Volkan işine ailesine oldukça sadık bir adam olsa da Tekirdağ'ın eski belediye başkanlarından Haluk Güçlü 'nün kızı Derin'e âşık olmuş ve eşi Asya'yı Derin ile aldatır.

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Derin 20'li yaşların ortasında oldukça güzel bir kızdır. Anne ve babası tarafından prensesler gibi büyütülmüştür. Fransa'da moda eğitimi almış ve şimdilerde kendi atölyesinde tasarımlar yapar. Eski belediye başkanı Haluk Güçlü ‘nün kızı olan Derin mimar olan Volkan'a âşık olur. Volkan'ın evli olduğunu bile bile onunla hamile kalmıştır. Volkan'ı kaybetmekten korkar.

Alp Akar – Ali Arslan

Ali Asya ve Volkan'ın oğullarıdır. 11 yaşında olan Ali özel bir okulda eğitim almaktadır. Ali oldukça zeki ve başarılı bir çocuk olsa da korkuları vardır; çevresinde birçok anne babanın ayrılması Ali'yi ürkütmektedir.