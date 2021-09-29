Sadakatsiz bu akşam 29 Eylül yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren sezon finalinin ardından yeniden izleyicisi ile buluşuyor. 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan heyecan dolu 31. bölüm ile ekranlara ara veren Sadakatsiz dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Sadakatsiz dizisi tutkunları Sadakatsiz bu akşam 29 Eylül yayınlanacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Sadakatsiz'in 32. bölümüne dair detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren sezon finalinin ardından yeniden izleyicisi ile buluşuyor. 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan heyecan dolu 31. bölüm ile ekranlara ara veren Sadakatsiz dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Sadakatsiz dizisi tutkunları Sadakatsiz bu akşam 29 Eylül yayınlanacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Sadakatsiz'in 32. bölümüne dair detaylar...

Reytinglerde üst sıralarda yer alan Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz 2. sezon yayınına başlıyor. Sadakatsiz'in 32. bölümünü bekleyen izleyiciler yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her akşam milyonlarca kişiyi ekran başına bağlıyor. Uzun süren sezon finalinin ardından izleyicisine merhaba demeye hazırlanan dizide Asya ve Derin'in sağlık durumları merak ediliyor.

Sadakatsiz bu akşam 29 Eylül yayınlanacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 2. sezonu ile yeni yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Dizi yapımcıları ve kanaldan yapılan açıklamada dizinin yeni bölümü 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara gelecek.

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisi 29 Eylül Çarçamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizi 2. sezonuna 32. bölüm ile başlayacak.

Sadakatsiz hangi gün saat kaçta başlayacak?

Sadakatsiz dizisi yeni seoznuna 29 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Dizi her çarşamba saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.

29 Eylül - Çarşamba Kanal D yayın akışı

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR

12:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15:45 Ece Üner ile Susma CANLI YENİ BÖLÜM

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Sadakatsiz YENİ SEZON

23:15 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni TEKRAR

00:15 Yargı TEKRAR

02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR

04:45 Ece Üner ile Susma TEKRAR

Sadakatsiz 31. bölümde ne olmuştu?

Sadakatsiz dizisi sezon finali son bölümüne izleyici büyük merak içinde bırakılmıştı. Son bölümde Derin aracına aldığı Asya ile birlikte aracını uçuruma sürmüştü. İzleyiciler dizide Asya ile Derin'in ölüp ölmediğini merak ediyordu. Yayınlanan fragmanda bu soru da yanıt buldu. Yeni fragmanda Asya ile Derin'in yaşadığı öğrenildi. Derin'in tekerli sandalyede olması ise izleyicinin kafasını kurcalayan bir başka konu.

Sadakatsiz konusu nedir?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, bir hastanenin acil servisinde çalışırken yolu kaza yapan Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.