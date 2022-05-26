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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz 60. bölüm izle | Sadakatsiz final bölüm izle full | Sadakatsiz dizisi tek parça 60. bölüm izle

Sadakatsiz 60. bölüm izle | Sadakatsiz final bölüm izle full | Sadakatsiz dizisi tek parça 60. bölüm izle

Sadakatsiz 60. bölüm izle | Sevilen uyarlama dizi Sadakatsiz'in son bölümü izleyicisini bir yandan sevindirirken diğer yandan üzülmesine sebep oldu. 20 yıl sonrasını gösteren son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz final bölüm youtubeda yayınlandı mı? Sadakatsiz final bölüm izle full tek parça...

2 Saat Önce
2022-05-26 22:20:36
Sadakatsiz 60. bölüm izle | Sadakatsiz final bölüm izle full | Sadakatsiz dizisi tek parça 60. bölüm izle

Sevilen uyarlama dizi Sadakatsiz'in son bölümü izleyicisini bir yandan sevindirirken diğer yandan üzülmesine sebep oldu. 20 yıl sonrasını gösteren son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz final bölüm youtubeda yayınlandı mı? Sadakatsiz final bölüm izle full tek parça...

Sadakatsiz 60. bölüm izle

Sadakatsiz dizisinin final bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Volkan'ın hapse girmesiyle ruh sağlığı bozulan Derin, kliniğe yatırılıyor. Asya ise yeni bir hayata başlıyor!

Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin'e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?

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