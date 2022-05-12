Sadakatsiz 58.bölüm izle | Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tek parça izle (58.bölüm) | Sadakatsiz son bölüm izle youtube

Sadakatsiz 58.bölüm izle | Sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Dizi geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmamıştır. Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tek parça izle...

Sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Dizi geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmamıştır. Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tek parça izle...

Sadakatsiz 58.bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 58. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sadakatsiz 58.bölüm özeti

Derin ve Asya arasında kalan Volkan, bıçaklanıyor!

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.