Sadakatsiz 54. bölüm full izle | Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm izle | Volkan Asya'ya mı Derin'e mi inanacak?

Sadakatsiz 54. bölüm full izle | İlk bölümünden itibaren çok konuşulan dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde neler oldu? Volkan Asya'ya mı Derin'e mi inanacak? Sadakatsiz 54. bölüm izle, son bölüm özeti...

İlk bölümünden itibaren çok konuşulan dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde neler oldu? Volkan Asya'ya mı Derin'e mi inanacak? Sadakatsiz 54. bölüm izle, son bölüm özeti...

Sadakatsiz 54. bölüm full izle

Sadakatsiz dizisinin son bölümü olan 54. bölüm yayınlandı. İzlemek için linke tıklayınız. SADAKATSİZ 54. BÖLÜM LİNKİ...

Sadakatsiz 54. bölüm özeti

Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır. Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

Volkan Asya'ya mı Derin'e mi inanacak?

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşıyor! Volkan Asya'ya mı Derin'e mi inanacak? Dizi hakkındaki bütün soru işaretleri, 54. bölümde yanıt bulacak. .