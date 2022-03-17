Sadakatsiz 52. bölüm ful HD izle | Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tek parça | Sadakatsiz son bölüm özeti

Sadakatsiz 52. bölüm ful HD izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin 52. yeni bölümünde İntikam için yeni bir başlangıç yapan Asya, tüm dengeleri değiştirmek için yeni bir plan yaptı. Peki ama Sadakatsiz son bölüm tek parça ful HD izle...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin 52. yeni bölümünde İntikam için yeni bir başlangıç yapan Asya, tüm dengeleri değiştirmek için yeni bir plan yaptı. Peki ama Sadakatsiz son bölüm tek parça ful HD izle...

Sadakatsiz 52. bölüm ful HD izle

Kanal D'nin merakla ve heyecanla takip eilen dizisi Sadakatsiz'in son bölümü olan 52. bölümü izlemek için linke tıklayın. SADAKATSİZ 52. BÖLÜM LİNKİ...

Sadakatsiz son bölüm özeti (52.bölüm)

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

Sadakatsiz ne zaman final yapacak?