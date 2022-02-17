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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm (49. bölüm) full HD | Haluk saklandı mı, öldü mü?

Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm (49. bölüm) full HD | Haluk saklandı mı, öldü mü?

Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz dizisinin son bölümünde olanlar seyirciyi bir hayli merakta bıraktı. Haluk öldü ve her şey değişti. Peki ama daha başka neler oldu dizide? İşte merak edilen dizi Sadakatsiz son bölüm detayları...

2 Saat Önce
2022-02-17 12:34:00
Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm (49. bölüm) full HD | Haluk saklandı mı, öldü mü?

Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz dizisinin son bölümünde olanlar seyirciyi bir hayli merakta bıraktı. Haluk öldü ve her şey değişti. Peki ama daha başka neler oldu dizide? İşte merak edilen dizi Sadakatsiz son bölüm detayları...

Sadakatsiz 49. bölüm tek parça izle

Sadakatsiz son bölüm (49. bölüm) full HD izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Dizinin yeni bölümünde;

Haluk'un ani ölümü tüm taşları yerinden oynatıyor! Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

Sadakatsiz dizisinin son bölümü olan 49. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Haluk diziden çıkıyor mu? Haluk saklanacak mı diziden mi çıkacak?

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk Güçlü karakteri, Aras ile tartışma yaşadıktan sonra fenalaştı.

Dizide aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Haluk karakteri ölüyor. Onun yerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlıyor.

Dizinin geri kalan sürecinde Haluk karakterinin olmayacağı konuşulurken, birçok izleyici "oyun yapıyor, saklanıp tekrar gelecek" yorumlarında bulundu. .

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