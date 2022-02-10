DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Öğrencilere Yeni Fırsat Kapıları Açıyor
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz!
İŞKUR personel alımı yapılacak mı? İŞKUR personel mi alacak? İŞKUR personel alımı 2022
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?
Açık Öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Mahkemeden Osman Kavala kararı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti, 'alkollüydüm' dedi
Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi
Erdoğan'a hakaret içeren şiir yazan Böhmermann ile ilgili yeni gelişme
Virüse yakalanma ihtimali 4 kat yüksek olan grup açıklandı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Sadakatsiz dizisi ilk bölümünden bu yana binlerce izleyicisiyle reytinglerdeki yerini koruyor. Bu hafta da yeni gelişmeler yaşanan dizinin son bölümü merak konusu haline geldi. Peki ama Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu? Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-02-10 13:06:56
Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Sadakatsiz dizisi ilk bölümünden bu yana binlerce izleyicisiyle reytinglerdeki yerini koruyor. Bu hafta da yeni gelişmeler yaşanan dizinin son bölümü merak konusu haline geldi. Peki ama Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler oldu? Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle...

Sadakatsiz 48.bölüm tek parça izle

Sadakatsiz dizisinin son bölümü olan 48. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş