Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinden günümüze kadar yayınlanmaya devam eden Sadakatsiz dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Diziyi merakla takip eden seyirciler gelecek bölümde neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarında 48. Bölümün yayınlanıp yayınlamadığını araştırmakta. Peki, Sadakatsiz 48.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 48. Bölümde neler olacak?

Med Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, dram ve psikolojik gerilim türündeki Sadakatsiz dizisi, her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam etmekte. Senaryosu ve olay örgüsüyle hayran kitlesini genişleten dizide gerilim sürekli tırmanmakta. Seyirciler dizinin yeni bölümü için gün sayarken dizinin fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Sadakatsiz 47. bölümde ne olmuştu?

Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras'ın kendisine vurduğunu söyleyerek herkesi dehşete düşürür.

Sadakatsiz 48.bölüm fragmanı

Ali'nin iftirası Asya ve Aras'ın yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Ali, ısrarla Aras'ın ona vurduğunu söyleyince, Asya için işin rengi değişiyor. Aras ise ne dese kendine inandıramıyor. Aras içinde bulunduğu bu durumda daha fazla kalmak istemiyor.

Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı izle .