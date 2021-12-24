Sadakatsiz 44. bölüm full HD izle | Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz izle

Sadakatsiz 44. bölüm full HD izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 44. bölümü ile yine milyonları ekran başına bağladı. Yayınlandığı her akşam reytingleri adeta silip süpüren Sadakatsiz, 22 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Dizinin son bölümünde Volkan'ın yaptıkları izleyicileri çok şaşırttı. Aras ile yeni bir yola girmek isteyen Asya oğlu Ali'nin evden kaçması ile büyük bir şok yaşadı. Sadakatsiz 44. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz 44. bölüm full HD izleme linki...

Sadakatsiz 44. bölüm full HD izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 44. bölümü ile yine milyonları ekran başına bağladı. Yayınlandığı her akşam reytingleri adeta silip süpüren Sadakatsiz, 22 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Dizinin son bölümünde Volkan'ın yaptıkları izleyicileri çok şaşırttı. Aras ile yeni bir yola girmek isteyen Asya oğlu Ali'nin evden kaçması ile büyük bir şok yaşadı. Sadakatsiz 44. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz 44. bölüm full HD izleme linki...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba gübü yayınlanan 44. bölümü ile izleyenlere keyifli vakitler geçirdi. Sadakatsizi dizisinin son bölümünde Volkan'ın Asya için yaptığı pilanlar izleyicileri adeta şok ediyor. Dizinin son bölümünü izlemeyei kaçıranlar tekrarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilir...

Sadakatsiz 44. bölüm özeti

Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!

Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.

Sadakatsiz 43. bölümde neler oldu?

43. yeni bölümde Leyla ve Asya arasında yaşanan kavga geceye damgasını vurdu!

Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar. Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

Sadakatsiz konusu nedir?

Sadakatisiz dizisinde başrol olarak Doktor Asya karakterinde Cansu Dere ve kocası Volkan karakterinde Caner Cindoruk ve Derin Güçlü karakterinde Melis Sezen yer alamkatadır. Doktor Asya ve kocası Volkan ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Berkay Ateş (Aras Ateşoğlu)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.