Sadakatsiz 43. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm tek parça

Sadakatsiz 43. bölüm full izle! Sadakatsiz dizisinin son bölümünü sosyal medya organları üzerinden izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Son bölümü tek parça olarak tek bir yerde yayınlanan sadakatsiz dizisini nereden izleyebiliriz? İşte Sadakatsiz 43. bölüm tek parça izle...

Sadakatsiz, kocasının kendisini aldattığına inanan bir kadının hikayesini konu ediyor. Başarılı bir doktor olan Asya, çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam sürer. Yıllardır birlikte olduğu Volkan harika bir eş ve iyi bir babadır. Asya'nın Volkan ve oğlu Ali ile olan mutlu hayatı, bir gün kocasının atkısında sarı saç teli görmesiyle alt üst olur. Asya, kocasının kendisini aldattığını düşünmeye başlar.

Bu hikayenin 43. bölümü yayınlandı ve merakla takip edildi. Yeni bölüm için fragmanlar ise henüz yayınlanmadı.

Sadakatsiz 1. Sezon Konusu

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz 2. Sezon Konusu

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Sadakatsiz dizisnin 43. bölümü tek parça olarak yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yeni bölümü full izleyebilirsiniz.

44. bölüm fragmanları ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz dizisinin yeni fragmanları için meraklı bekleyiş sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.