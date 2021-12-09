Sadakatsiz 42. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı donmadan full izle | Kanal D ekranlarında 8 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz'in 42. bölümü yine heyecanlı bir sonla bitti. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in rol aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünü kaçıranlar internetten dizinin tekrarını izlemek istiyor. Peki Sadakatsiz 42. bölüm internetten HD ve donmadan nasıl izlenir. İşte Sadakatsiz 42. bölüm izleme linki...

Sadakatsiz 42. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrarı donmadan full izle | Kanal D ekranlarında 8 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz'in 42. bölümü yine heyecanlı bir sonla bitti. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in rol aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünü kaçıranlar internetten dizinin tekrarını izlemek istiyor. Peki Sadakatsiz 42. bölüm internetten HD ve donmadan nasıl izlenir. İşte Sadakatsiz 42. bölüm izleme linki...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 42. bölümü 8 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz son bölümde Asya sürpriz evlenme teklifi ile şaşırdı. Asya'nın bu teklife ne cevap vereceği merak edilirken Volakn ve oğlu Ali'nin Asya'ya baskı yapması onu başka kararlar almaya zorlayacak. Sadakatsiz 42. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz 42. bölüm HD izle sçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz son bölüm tekrarı donmadan full izleme linki...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisi Kanal D'de her çarşamba akşamları saat 20.00'de başlıyor.

SADAKATSİZ OYUNCLARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Berkay Ateş (Aras Ateşoğlu)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.