Sadakatsiz 42. bölüm full izle | Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Hayatına yeni bir yön vermek isteyen ve Aras ile bir ilişkiye başlayan Asya'yı zorlu günler bekliyor. Bir yandan Volkan'ın peşini bırakmaması diğer yandan oğlu Ali'nin baskıları Asya'yı yeni bir tercih yapmaya itiyor. Sadakatsiz 42. bölümü televizyondan izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izle seçeneğini internette aratmaya başladı. Sadakatsiz takılmadan, donmadan tekrar izleme linki haberimizin detayında olacak...

Sadakatsiz 42. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izle | Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Hayatına yeni bir yön vermek isteyen ve Aras ile bir ilişkiye başlayan Asya'yı zorlu günler bekliyor. Bir yandan Volkan'ın peşini bırakmaması diğer yandan oğlu Ali'nin baskıları Asya'yı yeni bir tercih yapmaya itiyor. Sadakatsiz 42. bölümü televizyondan izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izle seçeneğini internette aratmaya başladı. Sadakatsiz takılmadan, donmadan tekrar izleme linki haberimizin detayında olacak...

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her akşam adeta reytingleri silip süpürüyor. Kanal D'nin sevilen dizisi son bölümü ile yine hayranlarını ekran başına bağlamayı başardı. Dizinin son bölümünü çeşitli nedenlerden dolayı izleyemeyenler internette Sadakatsiz 42. bölüm full izle seçeneğini araştırıyor. Güçlü ailesi arasında yaşanan soğuk rüzarlar tam bitiyor derken Volkan'ın aileye yönelik bir bir bombaları patlatması ailenin bir kez daha dağılma eşiğine gelmesine neden oldu. Asya ise Aras ile yeni bir sayfa açma planları yparken Volan ve Ali'nin baskısı ile iyice köşeye sıkışmış durumda. Aras'tan gelen sürpriz evlenme teklifine Asya'nın ne cevap vereceği ise herhes tarafından merak ediliyor. İşte Sadakatsiz son bölüm HD takılmadan izleme seçeneği...

SADAKATSİZ 42. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba yayınlanan 42. yeni bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklifi ediyor!

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

SADAKATSİZ 41. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 41. bölümde Aras'ın Tekirdağ'a geri dönüşü tüm dengelerin değiştirdi. Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatisiz dizisinde başrol olarak Doktor Asya karakterinde Cansu Dere ve kocası Volkan karakterinde Caner Cindoruk ve Derin Güçlü karakterinde Melis Sezen yer alamkatadır. Doktor Asya ve kocası Volkan ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.