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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linki

Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linki

Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümü ile hayranlarını ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linkini araştırmaya başladı. Sadakatsiz son bölümü (41. bölüm) internette yayınlanıyor. İşte Sadakatsiz 41. bölüm izleme linki...

3 Saat Önce
2021-12-02 09:41:30
Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linki

Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümü ile hayranlarını ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linkini araştırmaya başladı. Sadakatsiz son bölümü (41. bölüm) internette yayınlanıyor. İşte Sadakatsiz 41. bölüm izleme linki...

Sadakatsiz dizisi 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölüm ile izleyenleri bir kez daha ekran başına bağladı. Dizide Asya ile Aras arasında yükselen duvarlar tam yıkılıyor derken planlanan bir oyun dizinin son bölümüne damgasını vurdu. Sadaktsiz 41. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz 41. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz son bölüm izleme linki... Türk Telekom Reklamı

Sadakatsiz 41. bölüm izle

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Sadakatsiz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Sadakatsiz yönetmeni ve yapımcısı kim?

Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, yapımcısı Fatih Aksoy, ortak yapımcıları Selen Sevigen ve Gülümsün Özkök'tür. Orijinal senaryosu Mike Bartlett'a ait olup uyarlaması Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'a aittir. Senaryosu ise ilk sezon yine Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından yapılmış ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici tarafından yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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