Sadakatsiz 41. bölüm HD tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm tekrarı takılmadan izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yine izleyenleri ekran başına bağlamayı başaran diziyi televizyonda izlemeyi kaçıranlar dizinin tekrarını internetten izlemek istiyor. Sadakatsiz 41. bölümde Asya ile evlenebilmek için boşanma hazırlıkları yapan Aras'ı büyük bir sürpriz bekliyor. Sadakatsiz son bölüm tekrarı (41. bölüm) internetten izlenebiliyor. İşte Sadakatsiz 41. bölüm HD, takılmadan, tek parça izle seçeneği ve linki...

Sadakatsiz 41. bölüm HD tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm tekrarı takılmadan izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yine izleyenleri ekran başına bağlamayı başaran diziyi televizyonda izlemeyi kaçıranlar dizinin tekrarını internetten izlemek istiyor. Sadakatsiz 41. bölümde Asya ile evlenebilmek için boşanma hazırlıkları yapan Aras'ı büyük bir sürpriz bekliyor. Sadakatsiz son bölüm tekrarı (41. bölüm) internetten izlenebiliyor. İşte Sadakatsiz 41. bölüm HD, takılmadan, tek parça izle seçeneği ve linki...

Sadakatsiz dizisinde yine heyecan dorukta... Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 41. bölümde Asya hayatına yeni bir yön vermek istemektedir. Asya evli olduğunuı öğrenciği Aras ile arasına mesafe koyar ve Aras boşanacağını açıklar. Aras boşanmaya gün sayarken onları bir sürpriz beklemektedir. 1 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 41. bölümü izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler interenetten Sadakatsiz 41. bölüm HD tek parça izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz 41. bölüm (yeni bölüm) izleme linki...

SADAKATSİZ 41. BÖLÜM HD-TAKILMADAN İZLE

SADAKATSİZ 41. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba yayınlanan 40. yeni bölümde Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor!

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

SADAKATSİZ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlıyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Asya Yılmaz (Cansu Dere)

Volkan Arslan (Caner Cindoruk)

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen)

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.