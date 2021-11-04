Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izle | İlk bölümü Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Sadakatsiz dizisi 2. sezonu ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. 3 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen 37. bölüm yine sürpriz bir sonla bitti. Sadakatsiz hayranları dizinin 38. bölüm fragmanının yayınlanmasını dört gözle bekliyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izleme linki..

Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izle | İlk bölümü Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Sadakatsiz dizisi 2. sezonu ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. 3 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen 37. bölüm yine sürpriz bir sonla bitti. Sadakatsiz hayranları dizinin 38. bölüm fragmanının yayınlanmasını dört gözle bekliyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izleme linki..

Med Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk dizisi Sadakatsiz 37. bölümü ile 3 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizi son bölümü ile izleyicilerinden yine tam nor almayı başardı. Sadakatsiz'e bir sürpriz konuk daha katılıyor. Dizide Aras ile duygusal bir ilişki yaşamaya hazırlanan Asya'nın hayatı ortaya çıkan Leyla karakteri ile yeniden sarsılacak gibi görünüyor. Sadakatsiz dizisinin 37. bölümü heyecanlı bir şekilde bitti ve izleyiciler 38. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor.

Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izle

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 38. bölüm ragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanının 7 Kasım Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı yayınlanınca yukarıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz...

Sadakatsiz 37. bölüm özeti

3 Kasım Çarşamba günü Sadakatsiz dizisinin 37. yeni bölümü ekranlara geldi. Sadakatsiz yeni bölümde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.