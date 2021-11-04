Sadakatsiz 37. bölüm HD reklamsız takılmadan izle | Sadakatsiz son bölüm tek parça izle

Sadakatsiz 37. bölüm HD reklamsız takılmadan izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 37. bölüm ile izleyenlerden tam not aldı. Dizinin yeni bölümünü izleyemeyenler internetten Sadakatsiz son bölüm tek parça izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümüne ortaya çıkan Leyla karakteri damgasını vurdu.

Sadakatsiz 37. bölüm HD reklamsız takılmadan izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 37. bölüm ile izleyenlerden tam not aldı. Dizinin yeni bölümünü izleyemeyenler internetten Sadakatsiz son bölüm tek parça izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümüne ortaya çıkan Leyla karakteri damgasını vurdu.

Sadakatsiz 37. bölüm özeti

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Sadakatsiz 37. bölüm izle

Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin 37. bölümü 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Sadakatsiz dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamları Ana Haber Bülteni'nden sonra izleyicisi ile buluşuyor.

Sadakatsiz konusu nedir?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, bir hastanenin acil servisinde çalışırken yolu kaza yapan Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.