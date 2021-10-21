Sadakatsiz 35. bölüm tek parça-takılmadan izle | Volkan'ı yıkan an!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 20 Ekim çarşamba akşamı yayınlanan 23. bölüm ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz 35. bölümünde Asya ile Aras'ın yakınlaşması Volkanı adeta yıktı. Sadakatsiz'in son bölümünü televizyondan izlemeyenler internetten 'sadakatsiz izle' seçeneğini aratıyor. İşte Sadakatsiz 35. bölüm tek parça-takılmadan izlemek için yapılması gerekenler...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de yine heyecan dorukta. Tekirdağ'a yeniden yerleşme kararı alan ve hayatına yeniden şekil vermek isteyen Asya'nın hayatını kurtardığı Aras ile yakınlaşması Volkan'ı adeta yıktı. Hafızasını kaybeden ve geçmişine dair birşey hatırlamayan Aras'a kim olduğunu hatırlatmak için yardım eden Asya'nın tutumu Volkan'ı endişelendiriyordu. Dizinin 35. bölümüne Volkan'ın göz yaşları ve Asya ile Aras'ın yakınlaşması damgasını vurdu. Sadakatsiz dizisini inernetten izlemek isteyenler Sadakatsiz 35. bölüm tek parça-takılmadan izle seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz 35. bölüm izleme linki...

Sadakatsiz 35. bölüm özeti

Sadakatsiz 20 Ekim Çarşamba yayınlanan 35. yeni bölümde Asya kaza sonrası hayatını kurtardığı gizemli hastası Aras'ın hafızasını yerine getirmek için çeşitli yollar izliyor. Aras geçmişne dair yeni detaylar hatırlmaya başlıyor. Derin'in de Aras'ı tanıdığı ortaya çıkmıştı. Ancak Derin Aras'ın kim olduğunu açıklamıyor. Derin'in yürüdüğünü öğrenen Melih durumu ablası Gönül'e anlatıyor. Gönül hanım kızına hem kızıyor hem de seviniyor. Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz konusu nedir?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Sadakatsiz ne zaman yayınlanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı yayınlanıyor.

Sadakatsiz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Tekirdağ'da yapılıyor.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Berkay Ateş (Aras Demir)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Sadakatsiz 20 Ekim reyting sonuçları

20 Ekim akşamı 35. bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisi reytingler yine üst sıralarda yer aldı. Total izleyici grubunda Sadakatsiz ikinci olurken AB Grubunda ise zirvede yer aldı. İşte 20 Ekim 2021 reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.