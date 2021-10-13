Sadakatsiz 34. bölüm izle | Sadakatsiz 34. bölüm full izle

Sadakatsiz 34. bölüm izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren final sezonuna 6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 33. bölüm ile son vermişti. Dizinin 33. bölümü yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına başladı. Sadakatsiz 34. bölüm 13 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü televizyondan izleyemeyen izleyicileri Sadakatsiz 34. bölüm full izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz 34. bölüm izleme seçeneğini haberimizi detayında sizlerle paylaşacağız.

Sadakatsiz 34. bölüm izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz uzun süren final sezonuna 6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 33. bölüm ile son vermişti. Dizinin 33. bölümü yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına başladı. Sadakatsiz 34. bölüm 13 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü televizyondan izleyemeyen izleyicileri Sadakatsiz 34. bölüm full izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz 34. bölüm izleme seçeneğini haberimizi detayında sizlerle paylaşacağız.

Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Sadakatsiz dizisi 34. bölüm 13 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sadakatsiz 34. bölüm izlemek isteyenler Google'da Sadakatsiz 34. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. Sadakatsiz internette en çok izlenen diziler arasında.

Sadakatsiz 34. bölüm izle

Sadakatsiz 344. bölümde ne olacak?

Asya'nın hayatını kurtardığı gizemli karakter Aras herkesin dikkatini çekmeye başladı. Aras kaza sonrası hafızasını kaybetmiş ve geçmişine dair en ufak bir şey hatırlamıor. Ancak Aras'ın geçmişinin pek de parlak olmadığı öğrenildi. Asya'nın Aras ile yakından ilgilenmesi Volkanı da huzursuz ediyor. Derin'in ise sakat olmadığı ve herkesi sakat olduğu konusunda kandırdığı ortaya çıktı. Sadakatsiz 34. bölümde Derin'in Aras'ı tanıdığı ortaya çıkıyor. Ancak bu tanışıklığın nereden olduğu henüz bilimnmiyor.

Sadakatsiz ne zaman yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.