Sadakatsiz 33. bölüm takılmadan full izle | Sadakatsiz son bölüm HD tek parça Kanal D izle

Sadakatsiz 33. bölüm takılmadan full izle | Kanal D'nin sevilen dizilerinden Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen 33. bölümü ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Asya ile Derin'in arabayla düştükleri uçurumdan sağ çıkması ile başlayan yeni sezonda yine heyecan dolu gelişmeler izleyiciyi bekliyor. Sadakatsiz 33. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Sadakatsiz 33. bölüm izle seçeneğini arıyor. Sadakatsiz son bölüm, 33. bölüm ,HD, tek parça Kanal D'nin resmi sitesinden kolayca izlenebilir. İşte Sadakatsiz 33. bölüm izleme seçeneği...

Sadakatsiz 33. bölüm takılmadan full izle | Kanal D'nin sevilen dizilerinden Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen 33. bölümü ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Asya ile Derin'in arabayla düştükleri uçurumdan sağ çıkması ile başlayan yeni sezonda yine heyecan dolu gelişmeler izleyiciyi bekliyor. Sadakatsiz 33. bölümü televizyondan izleyemeyenler internetten Sadakatsiz 33. bölüm izle seçeneğini arıyor. Sadakatsiz son bölüm, 33. bölüm ,HD, tek parça Kanal D'nin resmi sitesinden kolayca izlenebilir. İşte Sadakatsiz 33. bölüm izleme seçeneği...

Kanal D ekranlarında yayınlandığı her akşam milyonlarca kişiyi ekran başına bağlayan Sadakatsiz dizisi 33. bölümü ile yine izleyicileri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisi uzun süren sezon finalini geçtiğimiz hafta 32. bölüm ile sonlandırmıştı. Dizide Asya ve Derin'in ölüp ölmediği merak edilirken ikisinin de düştükleri uçurumdan sağ çıktıkları öğrenildi. Sadakatsiz 33. bölümü internetten izlemek istemeyenler Sadakatsiz 33. bölüm takılmadan full izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz son bölüm HD tek parça Kanal D izle seçeneğ...

Sadakatsiz son bölüm HD tek parça Kanal D izle

Sadakatsiz 33. bölüm izölemek isteyenler yukarıdaki bağlantıya tıklayabilir. Sadakatsiz dizisi Kanal D'nin resmi internet sitesinden takılmadan, HD olarak izleneblir.

Sadakatsiz 33. bölüm özeti

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor! Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder. Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

Sadakatsiz konusu

Sadakatsiz dizisi BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.