Sadakatsiz 30. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm HD tek parça izle (Takılmadan)

Sadakatsiz 30. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son bölümü ile yeni izleyicileri ekran başına kilitledi. 19 Mayıs çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz 30. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten sadakatsiz 30. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Peki Sadakatsiz son bölüm HD tek parça izle nereden yapılır? Asaya ile Derin'in savaşının bambaşka boyuta ulaştığı Sadakatsiz 30. bölüm HD tek parça takılmadan, donmadan ve kesintisiz izleme linki haberimizde olacak.

Sadakatsiz 30. bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son bölümü ile yeni izleyicileri ekran başına kilitledi. 19 Mayıs çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz 30. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten sadakatsiz 30. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Peki Sadakatsiz son bölüm HD tek parça izle nereden yapılır? Asaya ile Derin'in savaşının bambaşka boyuta ulaştığı Sadakatsiz 30. bölüm HD tek parça takılmadan ve donmadan izleme linki haberimizde olacak.

19 Mayıs akaşmı Kanal D ekranında yayınlanan sadakatsiz son bölüm (30. bölüm) yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Sadakatsiz 30. bölü reytinglerde Total'de 2. sırada yer alırken AB'de ise 1. sırada yer aldı. Sadakatsız 30. bölüm televiyondan izleyemeyenler Sadakatsiz son bölümü inernetten izlemek için "Sadakatsiz 30. bölüm izle" seçeneğini Google'da aramaya başladı. Sadakatsiz 30. bölüm takılmadan, donmadan, kesintisiz izleme seçeneğini sizlerle paylaşacağız. İşte Sadakatsiz 30. bölüm izleme yöntemi...

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM HD TEK PARÇA KESİNTİSİZ TAKILMADAN İZLE

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Milyonları ekran başına bağlayan Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 30. bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. 19 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz 30. bölüm Asya ile Derin arasında yaşanan yeni bir savaşın başlangıcı oldu. Asya'nın babasının geçmişine ait bir kadının ortaya çıkması ile Doktor Asya'nın hayatı nasıl şekillenecek? Derin Asya'nın geçmişine dair sırlar taşıyan gizemli misafirin peşini gizli gizli takip eder ve Asya'ya karşı kullanmak için önemli bilgiler edinir. Ancak Derin yine kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Derin'in hamile yalanı yüzüne bir tokat gibi vurlulacak. Sadakatsiz 30. bölüm sürpriz bir şekilde biterken 31. bölüm de şimdiden beklenmeye başladı.

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 30. bölümü izşeyen izleyiiciler 31. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Sadakatsiz dizisi 31. bölüme ait fragman henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 31. bölüm fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Sadakatsiz" her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz dizisini izlemek isteyenler Sadakatsiz konusu nedir diye araştımaya başlıyor. Sadakatisiz dizisinde başrol olarak Doktor Asya karakterinde Cansu Dere ve kocası Volkan karakterinde Caner Cindoruk ve Derin Güçlü karakterinde Melis Sezen yer alamkatadır. Doktor Asya ve kocası Volkan ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ DİZİSİ ORİJİNALİ NEDİR?

Sadakatsiz dizi içerik olarak Türk ürünü değildir. Dizi BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştı. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir. Dizinin 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER

Cansu Dere (Asya Arslan), Caner Cindoruk (Volkan Arslan), Melis Sezen (Derin Güçlü), Eren Vurdem (Mert Gelik), Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik), Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik), Nazlı Bulum (Nil Tetik), Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü), EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı), Alp Akar (Ali Arslan), Özge Özder (Derya Samanlı), Burak Sergen (Haluk Güçlü)

SADAKATSİZ 19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşama yayınlanan 30. bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı. İşte19 Mayıs Sadakatsiz 30. bölüm reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.