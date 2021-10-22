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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Rust filminin konusu nedir? Rust filminde Alec Baldwin'in rolü nedir?

Rust filminin konusu nedir? Rust filminde Alec Baldwin'in rolü nedir?

Rust filminin konusu nedir? Rust filminde Alec Baldwin'in rolü nedir? ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Talihsiz olayda ayrıca filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza'nın da yaralandığı bildirildi. Rust filminin konusu da yaşanan olaylar sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Rust filminde Alec Baldwin hangi rolü oynuyordu?

3 Saat Önce
2021-10-22 09:07:44
Rust filminin konusu nedir? Rust filminde Alec Baldwin'in rolü nedir?

Rust filminin konusu nedir? Rust filminde Alec Baldwin'in rolü nedir? ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Talihsiz olayda ayrıca filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza'nın da yaralandığı bildirildi. Rust filminin konusu da yaşanan olaylar sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Rust filminde Alec Baldwin hangi rolü oynuyordu?

Rust filminin konusu nedir?

Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın çekimleri Eylül 2021'de New Mexico'da başladı. Alec Baldwin filmde Harland Rust karakterini canlandırıyor. Harland Rust, başında ödül olan bir kanun kaçağıdır. On üç yaşındaki torunu Lucas, kaza sonucu cinayetten hüküm giyip asılmaya mahkûm edildiğinde, Rust onu hapisten çıkarmak için Kansas'a gider. Birlikte, iki kaçak efsanevi ABD'yi geride bırakmalıdır. Mareşal Wood miğferi ve ödül avcısı Fenton "Preacher" Lang.

29 Mayıs 2020'de Alec Baldwin'in senaryosunu yazıp yöneten Joel Souza ile birlikte yarattığı bir hikayeye dayanan bir Western olan Rust'ın başrolünü oynayacağı ve yapımcılığını üstleneceği açıklandı.

Eylül 2021'de kadroya Travis Fimmel, Brady Noon ve Frances Fisher katıldı. Filmin çekimler aynı ay New Mexico'da başladı.

21 Ekim 2021'de Bonanza Creek Çiftliği'nde Baldwin yanlışlıkla bir kurusıkı silahını ateşledi, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü ve yönetmen Joel Souza'yı ağır şekilde yaraladı. Yaşanan acı olaylardan sonra filmin çekimleri durduruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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