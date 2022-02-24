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Rus ajansının iddiası: Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu

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Rus ajansının iddiası: Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu

Rus haber ajansı Interfax son dakika geçtiği haberde, Bayraktar Teknoloji'nin Donbass'daki SİHA Üssü'nünün vurulduğunu duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-24 11:11:29
Rus ajansının iddiası: Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal emrinin ardından başlayan Savaş, Bayraktar Teknoloji'nin Ukrayna'daki SİHA Üssü'ne sıçradı. Rus haber ajansı Interfax, Bayraktar'ın Donbass'daki üssü vurulduğu haberini görgü tanıklarına dayandırarak paylaştı.

Ekran Resmi 2022-02-24 11.21.32

İddialara göre birkaç Bayraktar TB2 SİHA düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada kalabilen Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna ordusuna verilmişti.

Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. O Türklerden biri de Odesa'da eşi ve çocukları ile yaşayan Sinan Bayraklı... 'Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun' diyen Sinan Bayraklı, eşi ve çocukları ile sığına indiklerini aktardı.

Her yandan bomba sesleri duyduklarını belirten Sinan Bayraklı, "Gece uyumadık, sabah Odesa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde. Onları yandaki sığınakta emniyete aldım. Şu an sokağa çıkmıyoruz. Durum vaziyet kötü' dedi. .

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