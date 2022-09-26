Romantik Filmler Neler? Romantik Film İzle
En güzel romantik filmler neler? Romantik film izle, drama filmleri, romantik aşk filmleri neler? Türk yapımı romantik filmler hangisi? Film severlerin en çok tercih ettiği film türlerinden romantik filmler hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-26 18:34:03
En Güzel Romantik Filmler
- When Harry Met Sally (Harry ile Sally Tanışınca), 1989
- Love Actually (Aşk Her Yerde), 2003
- Pretty Woman (Özel Bir Kadın), 1990
- Casablanca (Kazablanka), 1942
- Vesikalı Yarim (1968)
- The Bridges of Madison County (Yasak İlişki), 1995
- The Notebook (Not Defteri), 2004
- Titanic (1997)
- In the Mood for Love (Aşk Zamanı), 2000
- Before Üçlemesi
- Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
- Talk to Her (Konuş Onunla), 2001
- Heaven (Cennet), 2002
- Edward Scissorhands (Makas Eller), 1990
- Mauvais Sang (Kötü Kan), 1986
- Pride & Prejudice (Aşk ve Gurur), 2005
- Gone With The Wind (Rüzgar Gibi Geçti), 1939
- Her (Aşk), 2013
- This Sweet Sickness (1977)
- Charade (Öldüren Şüphe), 1963
- Bonnie and Clyde (1967)
- Annie Hall (1977)
- Silver Linings Playbook (Umut Işığım), 2012
- Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır), 2017
- Not: Seni Seviyorum (2007) IMDB Puanı: 7.0
- Not Defteri (2004) IMDB Puanı: 7.8
- Aşk Tesadüfleri Sever (2011) IMDB Puanı: 7.3
- Amélie (2001) IMDB Puanı: 8.3
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014)
- Bir Gün (2011)
- Sil Baştan (2004)
- Gün Doğmadan (1995)
Yerli Romantik Filmler Neler?
- Sen Yaşamaya Bak
- Geçen Yaz (Last Summer)
- Bir Aşk İki Hayat
- Aşk Tesadüfleri Sever 2
- İkimizin Yerine
- Bir Küçük Eylül Meselesi
- Bu İşte Bir Yalnızlık Var
- İncir Reçeli
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
- Delibal
- Mucize 2: Aşk
- Issız Adam
- Sadece Sen
- Devlerin Aşkı
- Unutursam Fısılda
- Uzun Hikaye
- Kelebeğin Rüyası
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