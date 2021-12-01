Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katılıyor

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman bir sürpriz yaparak yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor.

İzleyicileri şaşırtacak bir senaryo ile diziye katılan Feyza Sevil Güngör, ‘Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

‘Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise tekfurların bu hamlesine karşılık İnegöl Kalesi'ni düşürmenin yollarını arıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ‘Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.