Resident Evil, Netflix tarafından iptal edildi
Capcom oyun şirketi tarafından 1996 yılında piyasaya sürülen ve hâlâ devam eden korku oyunu serisi Resident Evil uyarlaması olan ve Netflix'te yayınlanan 8 bölümlük dizi, ilk sezonun ardından iptal edildi.
2022-08-27 14:21:28
Dizi, Rotten Tomatoes adlı sinema sitesinde yüzde 55 oranında onay notu ve yüzde 27 oranında 'izleyici' onay notu aldı.
Yayıncının haftalık yayınladığı ‘Netflix İlk 10' listesine göre, dizi yayınlandığı ilk hafta 72 milyon saatten fazla izlenerek ikinci sırada yer aldı. İkinci hafta üçüncü sıraya düştü ve üçüncü hafta ilk 10 listesinden çıktı.
Rotten Tomatoes sitesinde, yüzde 60'ın altında not alan film veya diziler, olumsuz anlam ifade ediyor.
Dizi, Jade Wasker karakterinin bir virüs salgınının küresel kıyamete yol açmasından sonra kana susamış yaratıklar tarafından istila edilen bir dünyada hayatta kalma mücadelesini ve olayın sorumlularının peşine düşmesini konu alıyor.
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