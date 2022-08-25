Recep İvedik 2 Filmi Konusu Ne? Recep İvedik Oyuncu Kadrosu

Recep İvedik filmi konusu nedir? Recep İvedik oyuncu kadrosunda kimler var? Türk komedi filmlerinden Recep İvedik 1'in devam olan Recep İvedik 2 filmi 12 Şubat 2009 vizyona girdi. Recep İvedik 2 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar Aksoy Film; Özen Film yapım, yapımcı Faruk Aksoy; Mehmet Soyarslan, başrollerinde ise Şahan Gökbakar'ın bulunduğu bir sinema filmidir. Recep İvedik 2 filmi hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar.

Recep İvedik 2 Konusu

Şahan Gökbakar'ın başrollerinde yer aldığı Recep İvedik filminin devamı olan Recep İvedik 2 filminin konusuna değineceğiz. Recep İvedik'in tek yakını yaşlı ve zamanını Playstation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep İvedik'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakmasını ister. Babaannesi Recep'in iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını istemektedir. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için iş aramaya koyulur. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Bir türlü kendine göre iş bulamayan Recep, kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

Recep İvedik 2 Oyuncu Kadrosu