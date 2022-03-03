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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 'Halit'i Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı hayat hikayesi nedir?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 'Halit'i Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı hayat hikayesi nedir?

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 'Halit'i Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı hayat hikayesi nedir?

Netflix'in 'Aşk 101' dizisi ile tanınan ve şimdi Pera Palas'ta Gece Yarısı'da 'Halit' rölünü canlandıran Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı'nın hayat hikayesi nedir? Hangi dizilerde rol almıştır. Selahattin Paşalı evli mi, sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-03-03 21:03:54
Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 'Halit'i Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı hayat hikayesi nedir?

Netflix'in 3 Mart Perşembe 2022 günü yayınladığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi birçok kişi tarafından beğeni topladı. Dizinin Halit'i Selahattin Paşalı'nın hayat hikayesi ve özel yaşamı, birçok dizisever tarafından merak edildi. Geçtiğimiz yıl 'dizi mi tiyatro mu?' sorusuna cevap veren Paşalı, "Dizi dünyasında çok acayip hız var. Herkes haklı, yatırım büyük ve yetişmesi gereken bir iş var. Tiyatroda böyle bir durum yok. Bir sahnenin iki ay boyunca provasını yapıyorsun bazen. Seyircinin ışığı bir alınıyor benim kalbim bir atmaya başlıyor sana anlatamam. Yaşadığımı hissediyorum. O adrenalin seni farklı bir şey yapıyor. Dizide bazen bu hızın içinde oyunculuğu çok mekanik bir yere konumlandırabiliyorsun. Tiyatroda duygular daha ön planda" sözlerini kullandı.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahaddin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğmuştur. Spora ilgisi bulunan Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü seçmelerine seçildi ve bir dönem basketbol müsabakalarında görev aldı. Üniversite eğitimi için yurtdışını tercih eden ünlü oyuncu, lisans eğitimini Macaristan'ın Budapeşte'de ' Sanat Yönetimi' bölümünden mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı. Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı.

2022 yılında Netflix'te yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde başrolde oynadı.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır. 2020 yılından beri oyuncu Lara Tümer ile sevgilidir. Selahattin ve Lara çifti, Mayıs 2022'de bebek sahibi olacaklarını duyurdu. Selahattin Paşalı 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve kova burcudur. .

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