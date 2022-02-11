Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman? Pera Palas'ta gece yarısı konusu ve oyuncuları

Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman? Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizinin farklı oluşu bütün dikkatleri üzerine topladı. 13 yaş ve üzeri olan dizinin kategorisi 'Sürükleyici, heyecanlı' olarak sınıflandırılmış. Peki ama oyuncu kadrosunda kimler var? Pera Palas'ta gece yarısı ne zaman başlayacak? Pera Palas'ta gece yarısı ilk sezon ilk bölüm...

Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman? Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizinin farklı oluşu bütün dikkatleri üzerine topladı. 13 yaş ve üzeri olan dizinin kategorisi "Sürükleyici, heyecanlı" olarak sınıflandırılmış. Peki ama oyuncu kadrosunda kimler var? Pera Palas'ta gece yarısı ne zaman başlayacak? Pera Palas'ta gece yarısı ilk sezon ilk bölüm...

Pera Palas'ta gece yarısı konusu ve oyuncuları

Pera Palas'ta gece yarısı dizisinin konusu; Tarihi Pera Palas oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.

Dizi, ismini aldığı kitaptan uyarlanan sürükleyici bir romandır.

Pera Palas'ta gece yarısı dizisinin oyuncuları; HazalKaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, James Chalmers, Yasemin Szawlowski, Engin Hepileri,

Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman?

Netflix Türkiye'nin yayınladığı Pera Palas'ta gece yarısı dizisinin fragmanı büyük ilgi gördü. Yayınlanan fragmana göre dizi 3 Mart günü sevenleriyle buluşacak.

PeraPalas'ta GeceYarısı Fragmanını İzlemek İçin TIKLAYINIZ... .