Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizisi Konusu Ne? Pera Palas'ta Gece Yarısı Oyuncu Kadrosu
Pera Palas'ta Gece Yarısı Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. 3 Mart 2022'de yayına giren dizinin yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, tarihi dram türündeki dizidir. Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı yer almaktadır. Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncu kadrosu işte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-28 17:07:36
Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizisi Konusu Nedir?
Netflix ekranlarının sevilen Türk yapımı dizilerinden Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu, 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç gazeteci Esra Köksüz, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu edinen macera dolu bir dizi.
Pera Palas'ta Gece Yarısı Oyuncu Kadrosu
- Hazal Kaya - Esra Köksüz/Peride
- Tansu Biçer - Ahmet
- Selahattin Paşalı - Halit
- Engin Hepileri - Reşat
- Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk
- Yasemin Szawlowski - Sonia
- James Chalmers - George
- Ahmet Varlı - Dimitri
- Nergis Öztürk - Eleni
- Osman Albayrak - Naim Efendi
- Ergün Metin - Fahrettin
- Clare Louise Frost - Agatha Christie
- Jordan J Gallagher - Lover
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