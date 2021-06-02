Parker filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan 2013 yapımı Parker filminin başrolünde kim var, konusu neler? İşte tüm soruların cevabı…

Parker filmi oyuncuları kimler? Parker konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte bir hırsızın başına gelen olayları konu edinen Parker filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

PARKER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fernandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - August Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Bernhardt - Kroll

Dax Riggs - Kendisi

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker bir hırsızdır. Onun kesi ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.