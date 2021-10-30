Pakistan ve Asya sinemasının ünlüleri İstanbul’a geliyor

İstanbul, Pakistan Film Endüstrisinin Oscar’ı diye bilinen IPPA Awards törenine ev sahipliği yapacak. Pakistan ve Asya sinemasının ünlü yıldızları İstanbul’a geliyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Ödül Tören için Asya başta olmak üzere ve dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca hayranları bulunan ünlü sanatçılar İstanbul'a akın edecek.

Canlı yayınlanacak ödül töreni Türk televizyon dizilerine büyük ilgi duyan Pakistan'da Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat olacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde tören

HUM TV ve Türk-Pakistan Turizm Konseyi işbirliği ile, Vision Event ve Lollywood Entertaiment Organizasyonu ile, Sensodyne, Al-Jalil Developers, Bisconni, Haliç Kongre Merkezi Mekan, Azad Turizm Ulaşım, Hello Turizm yerel Organizasyon ve Anatolia Travel Servis ikram sponsorluklarında ve Kanal 7 Medya Partnerliğinde gerçekleşecek olan 4. IPPA ödül töreni 31 ekim 2021'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi sahnesinde saat 18:00-23:00 arası gerçekleşecektir.

Pakistan'ın ünlüleri

Uzakdoğu sinemasının en büyük bağımsız Uluslararası Pakistan Ödülleri olarak kabul edilen IPPA'ya, İstanbul'un ileri gelenleri ve konsoloslukları ile Pakistan'ın önde gelen ünlülerinin yanı sıra Sindh valisi İmran İsmail ‘in katılması bekleniyor.

Ödül törenine Pakistan sinemasının ünlüleri davet edildi . Pek çoğu ilk defa Istanbul'a gelecek olan Yıldızlar arasında, IMRAN ABBAS, NADIA KHAN, AZFAR REHMAN, YASIR HUSSEIN , HUMAIMA MALIK, SARA LOREN , ESHAAL FAYYAZ, HANIA AMIR, ZARA NOOR ABBAS, IQRA AZIZ AHSAN KHAN gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

Türk filmlerine ve dizileri

Pakistan'da Türk filmlerine ve dizilerine her zaman büyük ilgi olduğunu biliyoruz özellikle son dönemde Ertuğrul dizisi Pakistan'da bir saplantı halinde ilgi ve beğeni topluyor, birbirlerinin kültürlerine karşılıklı saygı duyan ve her zaman samimi ilişkiler içinde olduğumuz kardeş ülke Pakistan'dan pandemi süreci sonrası açılmalar itibariyle ülkemize yoğun turist gelmeye başladı.

İlk kez İstanbul'da

Organizatörlerde her sene Avrupa'da çeşitli ülkelerde yaptıkları bu ödül törenini iki senedir İstanbul'da yapmak üzere çalışıyorlar, nihayet önümüzdeki hafta sonu törenler bütün ihtişamı ile gerçekleşecek ve tüm dünyada Pakistan Sineması meraklılarına canlı yayın üzerinden ulaşılacak.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.