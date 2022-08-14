Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, İstanbul Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesindeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evde binanın üçüncü katından düştü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Evren'in misafirlik için geldiği arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Süreyya Gürsel Evren'in sır ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği de değerlendirildi.

Arkadaşları, "Bir süre alkol aldık. Sonra biz uyuduk, ardından polisler bizi uyandırdı" dedi. Evren'in ölümü ile ilgili çalışmalar sürerken alkolün etkisi ile yüksekten düşüp ölmüş olabileceği değerlendirildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜREYYA EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

TRTHaber, Sabah .