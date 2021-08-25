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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-08-25 17:07:30
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Çekmez, 2 hafta önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oyuncu Çekmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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