Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi
2021-08-20 00:40:04
Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.
EŞİ DUYURDU
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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