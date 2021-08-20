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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi

42 Dakika Önce
2021-08-20 00:40:04
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

mesut akusta

Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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