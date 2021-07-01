Oyuncu Kerem Bürsin: ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptım

Oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir programda hakkında bilinmeyenlerini anlattı. Babasının işleri nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşayan Bürsin, ABD Los Angeles'ta günlüğü 75 dolara şoförlük yaptığını söyledi

"AMERİKA'DA 11 SENE KALDIM"

Kerem Bürsin, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. İşte 34 yaşındaki oyuncunun öne çıkan açıklamaları:

Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu; Dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım.

"BABAM OYUNCU OLMAMI HİÇ İSTEMEDİ"

Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi.

Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk, üniversiteye gitmemeye karar vermiştim 'müzik yapacağım' diye.

"GÜNLÜĞÜ 75 DOLARA ŞOFÖRLÜK YAPTIM"

"Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm. 'Margot Robbie gelecek' dendi kimdir bilmiyorum o dönemde ünlü değil. Audition çekimi için gelecek. Sonra biz Margot ile iki hafta boyuncu yakın olduk. Sonra gitti, tekrar geri geldi daha sonra da ünlü oldu"

Ayrıca dört yıldır film yazdığını açıklayan Bürsin, "Kafamda bir tarih yok. 4 yıldır yazıyorum. Ne zaman biterse artık" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.