Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Tiyatro ve komedi dizilerinin tanınan oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli bir de sinema filmleri bulunuyor. Kuruçay, birçok televizyon dizisinde rol alırken bazı sinema filmlerinde de oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.