Oyuncu Hazal Kaya: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun bugünkü yazısında “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir bölüm yazdı. Coşkun’un bu yorumuna Hazal Kaya’dan cevap geldi.

Oyuncu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” paylaşımıyla Hakan'ın eleştirisine tepki gösterdi.

“5 nefret sebebi”

Ahmet Hakan, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şunları kaydetmişti:

“Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.

Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Kaya “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” notunu paylaştı.

“Haddiniz değil!”

Oyuncu Hazal Kaya bu paylaşımının ardından eleştirilere yanıt vererek şu satırları yazdı:

“Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!”

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