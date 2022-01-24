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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Mersin'de bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan (51), yaşamını yitirdi.

21 Dakika Önce
2022-01-24 19:12:45
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan aktör Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan'ın, öğleden sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan'ın oynadığı son filmi 'Dilberay' bu cuma vizyona girecek. DHA .

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