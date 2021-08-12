Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak? Outlander 6. sezon çıkacak mı? Outlander 6. sezon ne zaman başlayacak? Fantastik, macera ve aşk türündeki dizi Outlander dizisi 5. sezonu geride bıraktı. Netflix ekranlarında da yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümlerini bekleyen dizi tutkunları Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin hayranları yeni sezonu merakla beklerken Outlander 6. sezona ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte Outlander 6. sezon çıkış tarihi...

Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak? Outlander 6. sezon çıkacak mı? Outlander 6. sezon ne zaman başlayacak? Fantastik, macera ve aşk türündeki dizi Outlander dizisi 5. sezonu geride bıraktı. Netflix ekranlarında da yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümlerini bekleyen dizi tutkunları Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin hayranları yeni sezonu merakla beklerken Outlander 6. sezona ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte Outlander 6. sezon çıkış tarihi...

1945 yılllarında yaşayan savaş hemşiresi Claire Randall'ın tesadüfen 1700'lü yıllara gitmesiyle başından geçen olayları anlatan Outlander dizisinin 5. sezonu 16 Şubat 2020'de gösterime girdi. 5. sezonu biteren dizi hayraları bir an önce Outlander 6. sezon'un çıkmasını bekliyor. Dizi yapımcıları ve dizi oyuncuları Outlander 6. sezon çıkış tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 5. sezon ile dizinin son bulacağını sanan dizi hayranları gelen haberlerle sevindi. Peki Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak? Outlander 6. sezon çıkacak mı?

Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak?

Daha önce dizinin 7. sezonunun onayı alınıdğı açıklanmıştı. Ancak dizinin 6. sezonuna dair henüz net bir açıklama yapılmaması izleyicileri endişelendirdi. Dizinin 5. sezon ile final yaptığını düşünen dizi hayranları Outlander 6. sezon çıkacak mı? Outlander 6. sezon ne zaman çıkacak? sorularını sormaya başladı. Bir Starz içeriği olan Outlander dizisinin 6. sezonunun 2022 yılının ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili net bir açıklama gelmiş değil.

Outlander 6. sezon çıkacak mı?

Outlander 6. sezon yeni bölümleri ile yakın zamanda ekranlara gelecek. Outlander 6. sezon Netflix ekranlarında yayınlanmayabilir. Dizi bir Starz projesidir ve ilk etapta Starz'da yayınlanacak.

Outlander 6. sezon kaç bölüm olacak?

Outlander 6. sezon 2022 yılı başlarında yayınlanması bekleniyor. Outlander 6. sezon 8 bölümden oluşacak.

Matthew B. Roberts'tan 6. sezon ve 7. sezon açıklaması

Dizinin yapımcısı Matthew B. Roberts ”Yeni sezonu izleyicimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Çekimlerimiz 2021 yılında oldukça zor şartlar altında gerçekleştirildi. Dizinin hayranlarına mümkün olan en kısa sürede ve en iyi şekilde seyir imkanı sağlamak için benzeri görülmemiş bir şekilde çalıştık. 6. sezonun ardından 7. sezonu çekeceğiz. Hayat normale dönerken gelecek yıl 16 bölüm olacak” dedi.

Outlander hangi tarihlerde yayınlandı?

Outlander 5 sezonu geride bıraktı. Peki Outlander dizisi hangi tarihlerde yayınlandı? İşte Outlander sezonun

Outlander 1. sezon 9 Ağustos 2014'te yayınlandı.

Outlander 2. sezon 9 Nisan 2016'da yayınlandı.

Outlander 3. sezon 10 Eylül 2017'de yayınlandı.

Outlander 4. sezon 4 Kasım 2018'de yayınlandı.

Outlander 5. sezon 16 Şubat 2020'de yayınlandı.

Outlander 6. sezon 2022'nin başlarında yayınlanacak

Outlander oyuncuları

Caitriona Balfe

Claire Randall

Sam Heughan

Jamie Fraser

Duncan Lacroix

Murtagh Fraser

Tobias Menzies

Jack Randall

Grant O'Rourke

Rupert MacKenzie

Graham McTavish

Dougal MacKenzie

Stephen Walters

Angus Mhor

Romann Berrux

Fergus

Outlander konusu

1945 yılında evli muhabere hemşiresi olan Claire Randall'ın hikayesi anlatılmaktadır. Gizemli bir şekilde zamanda 1743 yılına hiç bilmediği bir dünyaya sürüklenir Genç İskoç savaşçısı Jamie ile evlenmek zorunda kalınca, Claire'in kalbi iki farklı zamanda iki farklı adam arasında kalır.

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; Diana Gabaldon'ın aynı isimli çoksatan kitabından uyarlandı.

Outlander dizisi hakkında

Outlander, Diana Gabaldon'ın Outlander kitap serisine dayanan bir Starz Orijinal Serisidir. Televizyon dizisi, Sony Pictures Television ile birlikte Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Company ve Left Bank Pictures tarafından üretiliyor. Birinci Sezonun çekimleri 2013 sonbaharında İskoçya'da başladı. İlk gösterim, 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü STARZ'da yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.