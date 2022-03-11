Netflix ekranlarında 5 sezonu da yayınlanan Outlander dizisinin 6. sezonu başladı. Outlander 6. Sezon hangi kanalda? Outlander 6. Sezon Netflix'te neden yok? Outlander 6. Sezon çıktı mı? sorusu dizi hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Outlander 6. sezon bölümleri ilk olarak Starz'da yayınlanacak. Dizi ilerleyen günlerde Netflix platformunda yerini alacak.

Netflix ekranlarında 5 sezonu da yayınlanan Outlander dizisinin 6. sezonu başladı. Outlander 6. Sezon hangi kanalda? Outlander 6. Sezon Netflix'te neden yok? Outlander 6. Sezon çıktı mı? sorusu dizi hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Outlander 6. sezon bölümleri ilk olarak Starz'da yayınlanacak. Dizi ilerleyen günlerde Netflix platformunda yerini alacak.

Netflix'te yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Outlander dizisinin 6. sezonu merakla bekleniyordu. 5. sezonun üzerinden yıllar geçti ve nihayet 6. sezona dair detaylar netteşti. Diana Gabaldon'un aynı ada sahip tarihi zaman yolculuğu kitabı dizisinden esinlenen Outlander dizisinin başrollerınde Caitriona Balfe (Claire Randall), Sam Heughan (Jamie Fraser) yer alıyor. Dizinin yayın tarihi 6 Mart 2022 olarak açıklandı. Diziyi izlemek isteyenler Netflix'i açtıklarında yeni sezonu göremeyince araştrımaya başladı.

Outlander 6. Sezon çıktı mı?

Outlander 6. sezonun çıkış tarihi daha önce açıklanmıştı. Yapılan açıklamada dizinin yeni sezonunun 6 Mart 2022'de eranlara geleceği bildirilmişti. Dizi kısa süre içinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Outlander 6. Sezon hangi kanalda?

Outlander 6. Sezon ilk olarak Netflix'te yer almayacak. Dizi bir Starz projesidir ve ilk etapta Starz'da yayınlanacak. İlerleyen aylarda Outlander 6. Sezon Netflix platformunda yer alabilir.

Outlander 6. Sezon Netflix'te neden yok?

Dizi Netflix orijinal yapımı değil. Outlander dzisi Starz yapımıdır. Dolayısıyla dizi ilk ertapta Starz'da yayınlanacak. Daha sonraki süreçte dizinin yeni sozonu Netflix'te yayonlanabilir.

Outlander hangi tarihlerde yayınlandı?

Outlander 5 sezonu geride bıraktı. Peki Outlander dizisi hangi tarihlerde yayınlandı? İşte Outlander sezonun

Outlander 1. sezon 9 Ağustos 2014'te yayınlandı.

Outlander 2. sezon 9 Nisan 2016'da yayınlandı.

Outlander 3. sezon 10 Eylül 2017'de yayınlandı.

Outlander 4. sezon 4 Kasım 2018'de yayınlandı.

Outlander 5. sezon 16 Şubat 2020'de yayınlandı.

Outlander 6. sezon 6 Mart 2022'de yayınlanacak.

Outlander konusu nedir?

1945 yılında evli muhabere hemşiresi olan Claire Randall'ın hikayesi anlatılmaktadır. Gizemli bir şekilde zamanda 1743 yılına hiç bilmediği bir dünyaya sürüklenir Genç İskoç savaşçısı Jamie ile evlenmek zorunda kalınca, Claire'in kalbi iki farklı zamanda iki farklı adam arasında kalır.

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; Diana Gabaldon'ın aynı isimli çoksatan kitabından uyarlandı.

Starz nedir?

Starz, çoğunlukla sinema ve dizi gösterimi yapan Amerikan televizyon kanallarıdır. 1994 yılında Liberty Starz tarafından kurulmuştur. Kanal, Encore ile birlikte Starz Entertainmentin amiral gemisidir. Encore, Starz'ın 2007 yılından beri kardeş kanalıdır. Starz'ın, Aralık 2008 istatistiklerine göre ABD'de 17.700.000 abonesi mevcuttur.

.