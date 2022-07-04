Öteki Taraf filmi konusu ne? Öteki Taraf oyuncuları | Öteki Taraf hangi tarihte çekildi?

Öteki Taraf filmi konusu ne? Son dönemde gündeme gelen Öteki Taraf filminin her detayı merak ediliyor. Öteki Taraf hangi tarihte çekildi? Devam filmi çekilecek mi? Öteki Taraf oyuncuları kimler? İşte merak edilen Öteki Taraf oyuncu kadrosu...

Son dönemde gündeme gelen Öteki Taraf filminin her detayı merak ediliyor. Öteki Taraf hangi tarihte çekildi? Devam filmi çekilecek mi? Öteki Taraf oyuncuları kimler? İşte merak edilen Öteki Taraf oyuncu kadrosu...

Öteki Taraf oyuncuları

Öteki Taraf filminin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz, Ayten Uncuoğlu, Meryem Uzerli, Aslı Enver, Osman Wöber, Burçin Birben ve Sena Çakır gibi oyuncular yer alıyor.

Öteki Taraf konusu

Çetin başarılı bir iş adamıdır. Yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat yaşamaktadır. Derken Çetin'in eski sevgilisi Sara yanına gelir. Sara çok hırslı ve sahip olduklarını başkasına kaptırmayacak kadar gözü kara bir kadındır. Çetin ve Sara'nın bir iş fırsatı ile yeniden bir araya gelmesi ile olaylar gelişir. Bir süre sonra Ece bir veda videosu bırakarak ortadan kaybolur.

Çetin Ece'yi aramaya başlar ve bu sırada Sara ile Çetin arasında başlayan yakınlaşmayla ikilinin birlikteliği başlar. Bir süre sonra Çetin her yerde Ece'nin bıraktığı izleri bulmaya başlar. Sara ise evin her yerinde duvarların ötesinde garip sesler duymaya başlar ve bu korkusunu Çetin'le paylaşır.

Öteki Taraf hangi tarihte çekildi?

Öteki Taraf filmi 2017 yapımıdır. Film, La Cara Oculta isimli (The Hidden Face) İspanya yapımı gerilim filminden uyarlanmıştır.

Öteki Taraf devam filmi çıkacak mı?

Öteki Taraf filminin devam filmi için benüz bir açıklama yapılmadı. Detaylar için takipte kalın...