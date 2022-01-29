Osman Sınav'ın gündemdeki dizisi Yalnız Kurt ve Cihan Ünal farkı

Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu, yeni dizi Yalnız Kurt ile ilgili olarak dizinin yönetmeni Osman Sınav’ın görüşlerini paylaştı

Eyüboğlu'nun “Osman Sınav'dan çok konuşulacak bir dizi” başlıklı yazısı;

Osman Sınav'ın yeni dizisi ‘Yalnız Kurt'un ilk bölümü 28 Ocak'ta yayınlandı. İlk bölümünü 5. Levent'teki Turkuvaz Medya Merkezi'nin Konferans Salonu'nda izledim. Diziyi izledikten sonra Osman Sınav, ‘Yalnız Kurt'a dair sorulara yanıt verdi. İlk bölümünün aldığı ve alacağı reytinglerden bağımsız olarak Osman Sınav'ın Türkiye'nin çok konuşacağı, birilerini çok kızdıracak bir dizi çektiğinin altını çizeyim. 11. yüzyıl masalı yedi başlı ejderha ile savaşla başlayan dizide, 1950'li 60'lı yıllarda yabancı ajanlar ve piyonlarıyla Türkiye üzerinde oynanan oyunlar da ele alınıyor günümüzün vatan hainleri de… Osman Sınav dizilerinde zaman zaman devreye girip başrol kahramanına akıl hocalığı yapan, tavsiyelerde bulunan biri mutlaka olur… Bu kişi ana karakterlerden biri değil yardımcı rollerden biridir. Sınav bu dizide öyle yapmadı. Baş kahramanın akıl hocası ve öykünün anlatıcısı bu kez başrolde…

Cihan Ünal farkı

Yıllar sonra ‘Yalnız Kurt'la dizi oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Cihan Ünal, ormandaki kulübesinin altını vatan hainleriyle mücadele için kripto merkezi yapan eski asker ve istihbaratçı Davut Bahadır'ı müthiş oynadı. Davut Bahadır'ın ‘Golyat' canavarının kanlı örgütleriyle kirli ellerinin kadim topraklardan sökülüp atılması savaşındaki silahı ve gücü, vatan hainlerinin yetim bıraktıklarından Altay Kurtoğlu olacak. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak, yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını izleyicilere aktaracak dizinin yaratıcısı Osman Sınav, senaryoyu yazanlara asla unutmamaları gereken iki maddeyi şöyle sıraladı:

“1. 1957'den sonra Türkiye'nin NATO'dan bağımsız her refleksi engellendi.

2. Türkiye'de Kürt meselesini ciddi olarak çözmeye çalışan herkes öldürüldü.”

Osman Sınav'ın yeni dizisini anlatırken söylediği şu cümle aslında ‘Yalnız Kurt' dizisinin spotu gibi: “Komünizmle korkuttular, Allah'la aldattılar.”

Sınav'ın proje tasarım ve yapımcı olarak imza attığı, Çağatay Tosun'un yönettiği Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbal, Murat Han ve Polat Bilgin'in oynadığı dizide Erzurumlu Fettah Dahhak adında bir karakter var... Devletin mi onu, onun mu devleti kullandığı 15 Temmuz'da ortaya çıkan ‘Vaiz Fettah Dahhak' ve örgütü, bakalım ‘Yalnız Kurt'a ve projede yer alanlara karşı nasıl bir karalama kampanyası yürütecek.

Milliyet .