Sunucu Chris Rock’a attığı tokatla 94. Oscar ödül törenine damga vuran oyuncu Will Smith ile sunucu Rock arasında eski bir husumet olduğunu hatırlatan gazeteci Oray Eğin, ödül gecesinde yaşanan olayları değerlendirdi

Gazeteci Eğin'in Habertürk'te yayımlanan bugünkü yazısından önemli bir bölüm;

Oscar tokadı: Ne oldu, işin aslı ne?

Bu hafta Amerikan basınında Will Smith hakkında yüzlerce yazı çıkacak. Siyahların siyahlara uyguladığı şiddetin ne boyuta geldiğini söyleyenler de olacak, aktörlerin profesyonelliğini korumaları gerektiğinden bahsedenler de. Kamuoyu şimdiden ikiye bölünmüş durumda zaten: “Bir erkek karısını korumalı bu yüzden her yol mûbahtır,” veya “Her ne şartta olursa olsun hiç kimse şiddete başvurmamalı.”

HÜSUMET ESKİ

Komedyen Chris Rock aslında Smith ailesine takıntılı. Oscar'ları sunduğu sene Will Smith korkunç “Concussion” performansı ve çakma Nijeryalı aksanıyla aday gösterilmemişti. Eşi Jada Pinkett-Smith de töreni boykot edeceklerini açıklamıştı. Chris Rock da bunun üzerine sahneden “Smith'lerin boykotu benim Rihanna'nın iç çamaşırına girmeyi boykot etmeme benziyor,” demişti. “İkisine de davetli değiliz.” Üzerinden birkaç sene geçtikten sonra dün gece Chris Rock'ı sahnede görünce ön sıradaki Smith çiftine laf atacağını tahmin etmiştim. Hiç kimsenin kestiremediği Will Smith'in bu laf üzerine sahneye fırlayıp onu tokatlayacağıydı.

Önce bu tokat kurgu gibi gözüktü. Will Smith birkaç yıldır saç dökülmesiyle boğuşan eşine “GI Jane filminde seni görmeyi bekliyorum,” diye laf çakan Chris Rock'ın esprisine önce güldü. Jada Pinkett-Smith buz kesmişti ama. Tam Chris Rock başka esprilere geçecekken sahneye fırlayıp tokadı patlattı ve eşinin adını “f...ing” ağzına almamasını iki kere bağırarak tekrarladı. Kurguysa tam tutmadı, değilse de bir tuhaf çünkü yılların profesyonel oyuncusu nerede nasıl davranmasını gerektiğini illaki bilir. Ne disiplinli tedrisattan geçiyorlar buralara gelmek için.

Jada Pinkett-Smith'le Will Smith'in evliliği Hollywood'un üzerinde en çok spekülasyon yapılan ilişkisi. “Açık evlilik” yaşadıkları yıllardır konuşuyor. Will Smith'in cinsel kimliğini gizlediğine dair birçok spekülasyon var. Jada birkaç sene önce üçüncü sınıf bir şarkıcıyla yaşadığı kaçamağı “entanglement” (karışık gönül işleri) olarak tanımladığından beri bu sözcük gündelik konuşmalara girdi, kaçamaklar böyle ifade edilir oldu.

Reklam arasında Denzel Washington ve Tyler Perry yanına giderek onu sakinleştirdi. Chris Rock programdan sonra Los Angeles Polisi'ne şikâyette bulunmayacağını açıkladı. Tokattan sonra salon buz kesti, ödül töreni bir şekilde devam etti, Questlove'ın tarihi belgesel ödülünü alması gölgelendi ama Will Smith işi kendi reklamına dönüştürmeyi de başardı. O aşamadan sonra sadece en iyi erkek oyuncu ödülünü alacağı belli olan oyuncunun sahneye çıkıp ne söyleyeceği törene damga vurdu, başka hiçbir ödülün ya da sürprizin anlamı kalmadı.

GÖZYAŞI ŞOVU

Will Smith geçtiğimiz aylarda çıkan anı kitabında babasının annesini dokuz yaşındayken görmesini, annesinin ağzından kanlar kusmasını hiç unutamadığını yazıyor. Çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalan birinin kabadayı gibi meydan dayağına başvurması, kendini kontrol edememesi ilginç bir tercih.

Hollywood işte tam da bu arada devreye girdi. Belli ki reklam arasında Will Smith'e danışmanlarından biri Venus ve Serena'nın babası Richard Williams'a gönderme yapmasını, krizi “ailemi korumak için” diye kendi lehine çevirmesi gerektiğini öğütlemiş. (Williams kardeşler yıllardır babalarıyla görüşmüyor.) Zorladı zorladı kendisini ve bol bol gözyaşı döktü, “Aşk insana delice şeyler yaptırır,” dedi ve Chris Rock dışındaki herkesten özür diledi. Akademi'nin kendisini yeniden davet etmesini umduğunu da söyledi giderayak.

Akademi bu sene düşen izlenme oranlarının önüne geçmek için çok eğlenceli, hızlı akan bir ödül töreni planlamıştı. Birkaç sene önce yanlış adayı en iyi film diye açıkladıklarından daha büyük bir skandal olmasını hiç kimse beklemiyordu. Hatta tören öncesinde en iddialı iki filme gönderme yapan “Gayler ve sağırlar birbirini ağırlar,” esprileri yapılıyordu. En büyük sürpriz Beyoncé'nin açılış performansı olacaktı adeta. Tarihe en tuhaf Oscar töreni olarak geçeceğini kimse kestiremezdi. Adeta son Oscar töreni gibiydi bu açıdan. Asıl her şey şimdi başlıyor, daha ne tartışmalar dönecek kim bilir.

Son bir not: “Coda” Oscar tarihinde en iyi film ödülünü alan en kötü filmlerden biri. .